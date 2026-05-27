Rekor bonservisle transfer edilmişti: Diego Carlos, Fenerbahçe'ye dönüyor

Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Como'ya kiralanan Brezilyalı stoper Diego Carlos hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE GERİ DÖNÜYOR

Nicolo Schira'nın haberine göre; Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, kariyerini İtalyan ekibinde sürdürmeyecek. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.

Sarı-Lacivertliler, Ocak 2025'te Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11.47 milyon Euro karşılığında renklerine bağlamıştı. Kulüp tarihinin en pahalı stoperi olan ve beklentilerin altında kalan Brezilyalı, Eylül 2025'te Como'ya kiralanmıştı.

COMO PERFORMANSI

Diego Carlos, Como formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

Piyasa değeri 6 milyon Euro olan deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.