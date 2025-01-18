Solskjaer sağlık kontrolünden geçti!

Beşiktaş'ın görüşmelere başladığı Ole Gunnar Solskjaer, sağlık kontrolünden geçti.

Solskjaer sağlık kontrolünden geçti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.01.2025 - 13:40

Beşiktaş'ın teknik direktörlük görevi için görüşmelere başladığı ve İstanbul'a getirdiği Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer, sağlık kontrollerinden geçti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Solskjaer ile yardımcı antrenör Erling Moe ve kaleci antrenörü Richard John Hartis'in sağlık kontrolleri, Acıbadem Altunizade Hastanesinde gerçekleştirildi.

Detaylı kan tetkikleriyle başlayan kontroller, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde yapılan muayenelerin ardından akciğer ve efor testleriyle tamamlandı.


Etiketler: #Ole Gunnar Solskjaer #beşiktaş #sağlık kontrolü

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