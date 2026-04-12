Resmen açıklandı: Bundesliga tarihinin ilk kadın teknik direktörü!

12.04.2026 10:12:00
Cumhuriyet Spor
Union Berlin, Bundesliga tarihine geçecek bir kararla takımın başına kadın teknik direktör Marie-Louise Eta'yı getirdiğini açıkladı.

Heidenheim karşısında 3-1 mağlup olan Union Berlin, teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayırdı; yerine Marie-Louise Eta geçici olarak görevlendirildi.

İLK KADIN OLDU

Marie-Louise Eta, Bundesliga tarihinde görev alan ilk kadın teknik direktör oldu.

Bir ilki başaran Eta, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

