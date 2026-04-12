Spor yazarları Kayserispor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Dünya’nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor'u N'Golo Kante, Talisca ve Nene'nin golleriyle 4-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

'HER GOL, HER GALİBİYET HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Hilmi Türkay: "Şampiyonluk isteyen takım, rakibin sert oyununa da hakemin hatalı kararlarına da meydan okuyup kazanmasını bilmeli! Diyeceksiniz ki “Sahada niye adaletli kararlar verilmiyor?”... Haklısınız ama verilmiyor! İlk dakikadan itibaren Guendouzi’ye, Kerem’e, Talisca’ya yapılan fauller ne hikmetse hakem Ali Yılmaz tarafından görülmedi. Tansiyon yükselmişken Kante’nin harika golü geldi de F.Bahçe rahat bir nefes aldı, hakem stresinden uzaklaştı. İkinci yarının başında Kayseri etkili gibi görünse de Sarı-Lacivertliler klas ayaklarıyla 3 puana rahat uzandı. Artık ligin boyu çok kısaldı. Her gol, her galibiyet hayati önem taşıyor. Umarım Asensio ve Skriniar bir an önce sakatlığını atlatıp takıma döner. Çünkü ikisi de F.Bahçe için olmazsa olmaz isimler..." (Cumhuriyet)

'DÜNYA’NIN DÖRTTE ÜÇÜNÜ SULAR KAPLIYOR, DÖRTTE BİRİNİ DE KANTE!'

Uğur Meleke: "Hobisini mesleğe dönüştürebilen şanslı insanlardan biriyim, 2018 Dünya Kupası’nı Rusya’da takip etme fırsatı bulmuştum. Mbappe’nin, Modric’in, Hazard’ın manşetleri çaldığı o turnuvanın gizli süperstarı Kante idi. Fransa finale çıkana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalmış, her pozisyonun içine girmiş, her topa karışmış, her rakibine orta sahayı dar etmişti. Sanırım bu espriyi de ilk kez orada Moskova’da duymuştum: “Dünya’nın dörtte üçünü sular kaplıyor, dörtte birini de Kante!” Geçen hafta derbide sahipsiz bütün topları topladı, sahiplileri de topladı sonra. Aynı anda üç-dört yerdeydi sanki, bir ara gelip bizim önümüzden içecekleri-kağıtları çaldı galiba! Dün de kaldığı yerden devam etti her şeyi toplamaya. Partneri Guendouzi ile birlikte o kadar çok dolaşıyorlar, her şeyi öyle bir topluyorlar ki, arada ceplerini kontrol etme ihtiyacı hissediyor insan!" (Hürriyet)

'KANTE VE GUENDOUZI AMBULANSLA GELEN İLK YARDIM EKİBİ GİBİYDİ'

Halil Özer: "İlk yarıda tartışılmaz üstünlük kuran Fenerbahçe’de Cherif ve Nene daha etkili olabilse farkı da artırabilirdi. Ama ikinci yarı çok daha farklı oldu. Kayserispor golü kalesinde görünce safları gevşedi. Ve ondan sonra Fenerbahçe maçı bitirdi. Önce Talisca çok rahat çok profesyonel şekilde öyle bir gol attı ki o sol ayağa ne kadar şapkan varsa çıkar. Hemen arkasından Nene takipçiliğini gösterip 3. golü attı. Kerem’in asistinde ise 4. gol geldi. Bu maçın bu kadar rahat kazanılmasının nedeni kesinlikle Fenerbahçe orta alanıdır. Kante ve Guendouzi öyle bir top oynadılar ki ambulansla gelen ilk yardım ekibi gibiydi. Kimin ihtiyacı varsa, kimin yardıma ihtiyacı varsa oradaydılar. Üstelik adam eksiltme özellikleri ile son yıllarda Fenerbahçe’nin bu bölgedeki en büyük eksikliğini giderdiler. Belki Kante’yi ilk geldiği zaman eleştirenler çok oldu. Ancak gördük ki bu adam inanılmaz bir adam ve boşuna Kante olmamış." (Milliyet)

'26 NİSAN'DAKİ BÜYÜK FİNAL ÖNCESİNDE...'

Gürcan Bilgiç: "Kante'nin müthiş vuruşu ile Fenerbahçe rahatladı, rakibin planları çıkmaza girdi. Beşiktaş maçıyla başlayan çıkışına, dün de yüksek ritmini ekledi Kante. Orta saha kalabalığını topla geçtiği gibi, hücum opsiyonları da değerlendirerek, atak başlangıçlarının ismiydi. Guendouzi'nin de hakkını yemeden, maçın kontrolünün iki Fransız'da olduğunu söylemek yanlış olmaz. Sadece ekstra oyuncuların parlattığı, onların yetenekleri ile yol alındığı dönemdeyiz. 26 Nisan'daki büyük final öncesinde farklı kazanarak dönmek önemliydi Fenerbahçe adına. Hakem Ali Yılmaz için klavye oynatmak da doğru değil. Böyle yeteneksiz, yorum gücü eksik bir hakeme bir de derbi yönettirdiler. Dünya Kupası'na hakem gitmedi, MHK'nin yapabildiği de iki tarafı da sinir küpü yapan bu arkadaşlar." (Sabah)