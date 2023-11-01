Resmen açıklandı: Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 16:14

Güncelleme: 01.11.2023 - 16:14

NBA ekibi Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı.

NBA'de yeni sezonda oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Houston Rockets'tan yapılan açıklamada, Jalen Green ve Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonlarının kullanıldığı bildirildi.

YENİ SEZONDA GALİBİYETLE TANIŞAMADI

Alperen Şengün bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.

Houston Rockets, Tari Eason ve Jabari Smith için ise üçüncü yıl opsiyonlarını kullandığını duyurdu.