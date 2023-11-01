Resmen açıklandı: Houston Rockets'tan Alperen Şengün kararı!
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.
NBA ekibi Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonunu kullanarak sözleşmeyi uzattı.
NBA'de yeni sezonda oynadığı 3 maçta galibiyet alamayan Houston Rockets'tan yapılan açıklamada, Jalen Green ve Alperen Şengün'ün dördüncü yıl opsiyonlarının kullanıldığı bildirildi.
YENİ SEZONDA GALİBİYETLE TANIŞAMADI
Alperen Şengün bu sezon NBA'de oynadığı 3 maçta ortalama 19,3 sayı, 9,0 ribaunt ve 6,7 asist ortalamasıyla oynadı.
Houston Rockets, Tari Eason ve Jabari Smith için ise üçüncü yıl opsiyonlarını kullandığını duyurdu.
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