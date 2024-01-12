Resmen açıklandı: MHK'den Süper Lig'e 2 değişiklik!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 15:01

Güncelleme: 12.01.2024 - 15:01

Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'in ikinci devresi öncesi değişiklikler yapıldığını açıkladı.

MHK'nin aldığı kararlar şu şekilde:

"VAR hakem sayısı 40'a çıkarıldı

Trendyol Süper Lig'de görev yapan 26 hakem, 2023-2024 sezonunun ikinci yarısından itibaren VAR hakemi olarak da görev alacak. Böylece 14 olan Süper Lig VAR hakemi sayısı sezonun ikinci devresinde 40'a yükseltildi.

Algoritma ile yapılan dijital atama her maça 3 hakem önerecek

2023-2024 sezonunun ikinci devresinden itibaren algoritma ile çalışan dijital hakem atama sistemi, her Süper Lig maçı için 3 hakem belirleyecek. Maçı yönetecek hakem, bu üç hakem içinden MHK tarafından belirlenecek."