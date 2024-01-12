Son Dakika: Fenerbahçe Rade Krunic'i resmen açıkladı!
Son dakika haberi... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Milan forması giyen Boşnak futbolcu Rade Krunic ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
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Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in transfer edildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.
Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir" denildi.
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