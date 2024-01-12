Son Dakika: Fenerbahçe Rade Krunic'i resmen açıkladı!

Yayınlanma: 12.01.2024 - 14:54

Güncelleme: 12.01.2024 - 14:58

Fenerbahçe, Milan'dan Rade Krunic'in transfer edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile prensip anlaşmasına varmıştır.

Futbolcu sağlık kontrolleri ve ileri görüşmeler için bugün İstanbul'a gelecektir" denildi.