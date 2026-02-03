Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rey Manaj, Sivasspor'a geri döndü!

3.02.2026 17:38:00
AA
TFF 1. Lig ekibi Sivasspor, 28 yaşındaki Arnavut golcü Rey Manaj'ı renklerine bağladığını açıkladı.

Özbelsan Sivasspor, eski golcü oyuncusu Rey Manaj'ı yeniden transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Arnavut milli futbolcu Rey Manaj ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sivas'a gelen Rey Manaj, Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri'nde Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, kendisini yeniden kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

SİVASSPOR'A GERİ DÖNDÜ

Rey Manaj, 24 Şubat 1997 tarihinde Arnavutluk'un Lushnje kentinde dünyaya geldi. Futbola İtalya'nın köklü kulüplerinden Inter'in altyapısında başlayan Rey Manaj, kariyerinde sırasıyla Piacenza, Cremonese, Sampdoria, Inter, Pescara, Pisa, Granada, Albacete, Barcelona B, Barcelona, Spezia, Watford, Sivasspor ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Sharjah'ın formalarını giydi.

Arnavutluk A Milli Futbol Takımı formasını da giyen Rey Manaj, milli takım kariyerinde çeşitli resmi karşılaşmalarda görev aldı.

Daha önce Sivasspor formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Rey Manaj, kırmızı-beyazlı ekipte görev aldığı 63 resmi karşılaşmada 34 gol kaydetti.

