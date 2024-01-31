Riccardo Saponara kimdir? Soner Sarıkabadayı'ya benzerliğiyle dikkat çeken Riccardo Saponara kaç yaşında, nereli?
Ünlü popçu Soner Sarıkabadayı'ya benzerliğiyle dikkat çeken İtalyan futbolcu Riccardo Saponara, Süper Lig ekibi Ankaragücü ile anlaştı. Sosyal medyada merak konusu olan Riccardo Saponara araştırma konusu hâline geldi. Peki, Riccardo Saponara kimdir? Soner Sarıkabadayı'ya benzerliğiyle dikkat çeken Riccardo Saponara kaç yaşında, nereli?
Soner Sarıkabadayı'ya benzerliğiyle dikkat çeken İtalyan futbolcu Riccardo Saponara, Süper Lig ekibi Ankaragücü ile anlaştı. Soner Sarıkabadayı da Twitter hesabından Ankaragücü'nün yaptığı Saponara'nın ilk antrenmanı paylaşımını alıntıladı ve "Buraya kupalar kazanmaya geldim" diye yazdı. Peki, Riccardo Saponara kimdir? Soner Sarıkabadayı'ya benzerliğiyle dikkat çeken Riccardo Saponara kaç yaşında, nereli?
RİCCARDO SAPONARA KİMDİR?
21 Aralık 1991 doğumlu Riccardo Saponara, Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nde orta saha pozisyonunda görev yapan İtalyan futbolcudur. Profesyonel kariyerine 2008 yılında Ravenna kulübünde başladı.
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