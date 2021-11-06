Rıdvan Dilmen açıkladı: Tecrübeli hakem istifa mektubunu verdi
Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK - Kasımpaşa maçında yaptığı hata ile gündeme gelen Halis Özkahya'nın Merkez Hakem Kurulu'na istifa mektubu verdiğini açıkladı.
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasını 4 dakika erken bitiren Halis Özkahya yaptığı hatayla tarihe geçti.
TRT Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Halis Özkahya ile ilgili açıklama yaptı.
FIFA kokartlı hakemin TFF'ye istifasını sunduğunu söyleyen Rıdvan Dilmen, "Halis Özkahya, hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur." açıklamasını yaptı.
NELER OLMUŞTU?
Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.
Ev sahibi takım mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 3 maç sonra kazanan kırmızı-siyahlı takımın gollerini 37. dakikada Figueiredo ve 86. dakikada Caulker kaydetti.
Maça damga vuran ve spor tarihine geçen olay ile maçın sonunda geldi.
Halis Özkahya'nın skandal hatası
Gaziantep FK ve Kasımpaşa maçında 90 dakikada +9 dakika duraklama eklendi. 90+2'de konuk ekipte Eysseric kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Kırmızı kartın ardından hakem Halis Özkahya 90+5. dakikada oyunu bitirdi.
Oyuncular soyunma odasının yolunu tuttu. Bazı oyuncular duşa girmişken, Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.
Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.
Duştan çıkan 11 oyuncuları da sahada yerini aldı. Oyuncuların yüzündeki şaşkınlık kameralara yansıdı.
İki takım arasındaki mücadele 4 dakika daha oynandıktan sonra sona erdi.
Maçtan galibiyetle ayrılan Gaziantep FK puanını 15 yaptı. Kasımpaşa ise 9 puanda kaldı.
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