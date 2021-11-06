Beşiktaş-Trabzonspor maçı kırmızı kartla bitti

06 Kasım 2021 Cumartesi, 21:06

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Trabzonspor'u konuk etti. Trabzonsor karşılaşmayı, 90+6'da Cornelius'un golüyle 2-1 galip tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Uğurcan Çakır ile Beşiktaşlı futbolcular arasında gerginlik yaşandı.

Uğurcan Çakır, Beşiktaş tribünlerine tepki gösterdi. Daha sonra, bordo-mavililerin file bekçisi, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de namağlup serisine devam etti ve 12. haftayı da lider kapattı.







