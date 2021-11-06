Spor yazarı Osman Korkmazel'den dev maçın yorumu: Liderin istediği oldu

06 Kasım 2021 Cumartesi, 21:32

Süper Lig'in 12. haftasında lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı evinde 2-1 yendi ve puanını 30'a yükseltti.

Lider Trabzonspor’un Beşiktaş’ı yendiği maç geceye damgasını vururken ünlü spor yazarı Osman Korkmazel, bordo mavili takımın deplasmanda yine kazanmasını bildiğine dikkat çekti.



Osman Korkmazel’in Beşiktaş - Trabzonspor maçıyla ilgili yorumu şöyle:

“Beşiktaş deplasmanda sessiz ama evinde (son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik) esip gürlüyor. Trabzonspor ise tam tersi deplasmanda (son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik) fırtına gibi eserken, evinde ara sıra tekliyor… Maç öncesi kadroları okuduğumda, iki takımda da fazla eksik olmadığı gözüme çarptı. Özelikle Sergen Yalçın, derin sıkıntı yaşamıştı bu yokluklarda; Abdullah Avcı da ona keza. Kadrolar full, tribünler full; inanılmaz bir uğultuyla başladı maç. İlk 15 dakika Beşiktaş hücum alanında daha çok gözüküyordu ama net bir fırsat yakalayamıyordu. Trabzonspor da devreye 20 dakikadan sonra girdi ancak, onlar da boş döndü hep hücumdan. Sergen Yalçın kenardan, ‘devam hızla hücuma’ işareti yapsa da isteğine ulaşamadı. Ve 31. dakikada Bakasetas sakatlanıp yerine Siopis girince, Abdullah Hoca ufak bir dokunuşla M.Hamsik’i gol sahasına yolladı. Trabzonspor’un golü de onun enfes pasına, A. Ömür’ün usta işi vuruşuyla geldi. Beşiktaş durur mu? Pjanic’in akıl dolu pası, Larin’in vuruşu Uğurcan müthiş kurtarıyor… İkinci yarı baktık, hocalar bir değişime ihtiyaç duymamış. Kartal’ın itici gücü devrede, inletiyorlar sahayı. Beşiktaş gol peşinde, dakikalar 62’yi gösteriyor; Trondsen’den büyük bir hata, fırsatçı Larin bu hatayı affetmiyor ve skoru eşitliyor. Hemen değişime gitti A.Avcı, Hüseyin ve Djaniny’nin yerine; Denswil ve Cornelius’u sahaya sürdü. Beşiktaş bastırıyor yine. Bu arada değişimler de sürüyor. Oyunda son dakikalar, her 2 takım da gol atabilir. Uzatma da bitmek üzere. O da ne, ani bir kontra çıkış, Nwakaeme’nin pası, Cornelius’un galibiyeti getiren golü. Ve Trabzonspor deplasmandan bir 3 puan daha çıkarırken, liderliğini de pekiştirdi."





