Rıdvan Dilmen: "Batshuayi'yi Fenerbahçe'ye isterim"

04 Nisan 2022 Pazartesi, 01:55

Beşiktaş'ta kaçırdığı gollerle eleştirilerin odağında olan Michy Batshuayi için Rıdvan Dilmen'den flaş bir açıklama geldi.

Kaçırdığı gollerin yanı sıra Trabzonspor maçında kullandığı penaltı atışını gole çeviremeyen tecrübeli oyuncu, taraftarlara adeta saç baş yoldurttu.

TRT Spor ekranlarında yayınlanan "%100 Futbol" programında konuşan Rıdvan Dilmen, Belçikalı golcü için övgü dolu sözler kullandı.

Batshuayi'nin kötü bir oyuncu olmadığını belirten Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Batshuayi sokak kedisi gibi. Hep gol arıyor. Çıkarken su şişelerini tekmeledi penaltıyı kaçırdığı için. Ben bu tarz oyuncuları severim. Değerli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ta kalması gerektiğini düşünüyorum. Eğer Beşiktaş'ta kalmayacaksa da Fenerbahçe'de oynamasını isterim."