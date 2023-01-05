Spor yazarları Galatasaray - MKE Ankaragücü maçını yorumladı

05 Ocak 2023 Perşembe, 10:19

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, sahasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Spor yazarları karşılaşmayı şöyle değerlendirdi:

Şansal Büyüka - Milliyet: "Galatasaray’ın kötü maçlarından birini daha izledik... Başakşehir maçı dışında zaten Galatasaray genelde böyle değil mi? Ankaragücü neredeyse ikinci yarının tamamında üstün olan taraftı... Ama futbolun vazgeçilmez kuralı var; oynayana değil, kazanana puan veriyorlar... Galatasaray bunun için lider..."

Uğur Meleke - Hürriyet: "2012’de Elmander’in Galatasaray oyununa katkısını, takımı 4-5-2 oynatıyor şeklinde özetlemiştim. Bugün de hem orta saha pas trafiğindeki, hem de hücumdaki rolüyle Gomis için benzer bir değerlendirme yapabilirim: Galatasaray, Gomis’le 4-2-4-1 oynuyor adeta!"

Tugay Kerimoğlu: "Galatasaray bir bölümde skoru korumak istedi. Galatasaray'da ikinci yarıdaki oyunu kimse kabul etmez. Zaten ıslıklar oldu. Okan Hoca da bu oyunu kabul etmez. Derbi öncesi iyi oyun olmadı ama 3 puan kazanıldı. Fenerbahçe derbisinde bu kadar yaslanıp oynarsanız, sıkıntı yaşarsınız. Kendi oyununuzu oynamalısınız. Galatasaray ne olursa olsun kazandığı için derbiye kafa olarak rahat gidecek."

Necati Ateş: "İkinci yarı itibarıyla Galatasaray direkt olarak Fenerbahçe maçını düşünmeye başlamış gibiydi. Bugün istatistiklere baktığınızda denk oranlar göreceksiniz. Galatasaray ilk yarıların ve ikinci yarıların sonlarını kötü oynuyor ancak bugün ikinci yarıyı komple çok kötü oynadı."



