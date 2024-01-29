Rıdvan Dilmen'den Oosterwolde iddiası: 'Bir yere yazıyorum bunu'

Yayınlanma: 29.01.2024 - 08:30

Güncelleme: 29.01.2024 - 08:30

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

Dilmen, Jayden Oosterwolde'yle ilgili de bir iddia ortaya attı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şu şekilde:

Sacha Boey transferine değinen Rıdvan Dilmen, "Türkiye'den Bayern seviyesine, Manchester seviyelerine gidecek iki oyuncu var demiştim. Biri Sacha Boey, diğeri Ferdi Kadıoğlu. Temposunu artırdığı zaman Szymanski'dir bir diğer adaydır" ifadelerini kullandı.

"BİR YERE YAZIYORUM BUNU"

Sacha Boey'un çok doğru bir transfer politikasıyla gelip gittiğini aktaran Dilmen, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Jayden Oosterwolde'yle ilgili de konuştu.

Jayden Oosterwolde'nin Fenerbahçe'ye en çok para kazandıracak fubolculardan biri olacağını öne süren Rıdvan Dilmen, "Unutmayın bu sözümü, bir yere yazıyorum bunu" ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE SERİ YAKALAYABİLİR"

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin şampiyon olması durumunda bir seri yakalayabileceğini iddia etti.

"MHK BİR CEVHER BULMUŞ"

Ünlü yorumcu son olarak Fenerbahçe-Ankaragücü maçının hakemi Cihan Aydın'a övgüler yağdırdı.

"MHK bir cevher bulmuş" diyen Dilmen, "Çok iyi bir hakem gelmek üzere Türk futboluna. Sadece bu maçla ilgili söylemedim. Şahane bir hakem olarak değerlendiriyorum" şeklinde konuştu.