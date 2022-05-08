Rıdvan Dilmen: Maç mı izliyoruz kavga dövüş mü?
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin ilk yarısını yorumladı. Dilmen, "Maç mı izliyoruz kavga dövüş mü? Yaşanan gerginlikleri görünce seneye bu ligde neler olacağını hayal bile edemiyorum" dedi.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta 19.00'da başlayan mücadelede takımlar 1-1 eşitlikle soyunma odasına gitti.
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Beşiktaş-Fenerbahçe maçının ilk yarısını yorumlarken, "Batshuayi'yi beğenen bir adamım normalde ama bugün fizik olarak hiç yok, gidemiyor. Çok formda Ghezzal izliyorum. Sanat gibi. Beşiktaş'ı müthiş coşkulu ve konsantre gördüm. Fenerbahçe pas takımı olmasına rağmen bu coşku karşısında istediği pası yapamadı. Ancak ilk yarıda şu da var; Maç mı izliyoruz kavga dövüş mü? Öyle bir maç" dedi.
"SENEYE BU LİGDE NELER OLACAĞINI HAYAL BİLE EDEMİYORUM"
Gerginliğe vurgu yapan Dilmen, "Şampiyon belli. Küme düşen belli. Üstelik yeni değil. Buna rağmen yaşanan gerginlikleri görünce seneye bu ligde neler olacağını hayal bile edemiyorum. Her gün bir şey oluyor. Hakem kuralları uygularsa bu maç 9'a 9 biter" ifadelerini kullandı.
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