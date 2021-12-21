Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe'de sportif direktörlük açıklaması
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'de sportif direktör olacak iddialarına yanıt verdi.
Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira’nın ayrılığı sonrasında Rıdvan Dilmen’den flaş bir açıklama geldi.
Futbol yorumcusu ve eski Fenerbahçeli futbolcu Dilmen, sportif direktör olarak göreve geleceğine dair iddialara yanıt verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rıdvan Dilmen, böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.
Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada “Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Başkanımız Sayın Ali Koç’un şahsıma Sportif Direktörlük teklif ettiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe’nin yıldızı Mesut Özil ile kahve içerken çekilen fotoğrafın paylaşılması ve teknik direktör Vitor Pereira’nın oynattığı futbola ağır eleştirilen getiren Rıdvan Dilmen’in Sarı-Lacivertlilerde görev alacağı iddia edilmişti.
Bugün bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında Başkanımız Sayın Ali Koç’un şahsıma Sportif Direktörlük teklif ettiği yönünde yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Çubuklu formamızı gururla taşıyan sporcu olarak ömrümün sonuna kadar Fenerbahçe taraftarı kalacağım— Rıdvan Dilmen (@RidvanDilmen8) December 20, 2021
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