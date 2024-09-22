Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk iddiası!
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini yorumladı. Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğa giden formülü de duyurdu.
Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk iddiasında da bulundu.
HT Spor'da açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen, Türk futbolunun play-off sistemine doğru gittiğini belirterek, "Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var" dedi.
ŞAMPİYONLUK İDDİASI
"Dört büyükler"in aralarında oynayacağı maçlara dikkat çeken Dilmen şöyle konuştu:
"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un arasında oynayacağı maçlarda toplam 18 puan var. Bu maçlarda en fazla puan toplayan takım şampiyon olur. Benim iddiam da bu."
Etiketler: #galatasaray #fenerbahçe #Şampiyon
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