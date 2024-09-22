Rıdvan Dilmen'den flaş şampiyonluk iddiası!

Yayınlanma: 22.09.2024 - 10:12

Güncelleme: 22.09.2024 - 10:12

Eski futbolcu ve yorumcu Rıdvan Dilmen, Süper Lig'deki Fenerbahçe - Galatasaray derbisini değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk iddiasında da bulundu.

HT Spor'da açıklamalar yapan Rıdvan Dilmen, Türk futbolunun play-off sistemine doğru gittiğini belirterek, "Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var" dedi.

ŞAMPİYONLUK İDDİASI

"Dört büyükler"in aralarında oynayacağı maçlara dikkat çeken Dilmen şöyle konuştu:

"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un arasında oynayacağı maçlarda toplam 18 puan var. Bu maçlarda en fazla puan toplayan takım şampiyon olur. Benim iddiam da bu."