Rıdvan Dilmen'den Montella'ya uyarı: 'Arda gibi oyuncuları...'

Yayınlanma: 19.06.2024 - 12:08

Güncelleme: 19.06.2024 - 12:08

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi.

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında A Milli Takım'ın Gürcistan galibiyetini değerlendirdi. Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"İlk 15 dakika iyi başladık. Kenan'ın golü ofsayt olmasa başka şeyler konuşuyor olabilirdik. Biz rakibimizi sürekli ümitlendirdik.

"ARDA SAVUNMASINI DEĞİL, POZİSYON BİLGİSİNİ GELİŞTİRECEK"

"Arda Güler bilerek ve isteyerek o golü attı. Arda gibi oyuncuları çıkarmayacaksınız. Sıkışan oyunlarda anahtar. Montella her cümlesinde Arda ile ilgili güzel şeyler söyledi ama 'savunmasını da geliştirmeli' diyor. Arda, futbol kariyeri boyunca savunmasını geliştirmeyecek, pozisyon bilgisini geliştirecek. Sen Arda'yı ekonomik kullan."

"RAKİP PORTEKİZ OLSAYDI..."

"Kötü oynarken de kazanacağımız bir maçtan çıktık. Bugün Portekiz veya başka bir takımla oynasan cezayı keserlerdi."

"YAMAL'IN ARDA'YI GEÇEBİLECEĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Mbappe, Bellingham, Gakpo ve Arda Güler'in EURO 2024'te parladığını görüyoruz. Arda'nın performansı daha da artacaktır. Real Madrid'e transfer olan Mbappe de maçı izliyordur ve 'Allah ben bununla oynayacağım, ne toplar atar bana' diyordur. Lamine Yamal da çok yetenekli oyuncu ama Arda'nın yaşına geldiğinde de Arda'yı geçebileceğini düşünmüyorum."