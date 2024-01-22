Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk iddiası: 'Bir yere yazalım...'

Yayınlanma: 22.01.2024 - 07:49

Güncelleme: 22.01.2024 - 07:49

Rıdvan Dilmen, Galatasaray’ın Trabzonspor zaferi sonrası Okan Buruk için övgü dolu ifadeler kullandı.

Dilmen, Okan Buruk’un Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli üçlüsünü yakaladığını belirterek başarılı teknik adamın kariyerine dair tahminde bulundu.

Okan Buruk ile Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli’yi kıyaslayan Dilmen şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye’de ilk etapta 3 isim çok konuşulur; Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. UEFA şampiyonu olmuştur Fatih Terim. Jenerasyonun büyük bir kısmı Fatih Terim zamanında Galatasaraylı olmuştur. Mustafa Denizli’nin de hem milli takımda hem de ‘Üç büyükler’de şampiyonluğu önemlidir. Şenol Güneş’in de aynı şekilde milli takım ve kulüp başarıları… Peki Okan Buruk bu işin neresinde?"

Okan Buruk’un başarılarına vurgu yapan ünlü yorumcu, "Ben bir şey yapan teknik direktörlere bayılırım. Okan Buruk şu an 3. Lig’de olan Akhisarspor ile kupa kazanıp Avrupa’ya götürdü. Yetmedi bütün sezon stadı dolmayan Başakşehir ile şampiyon oldu. Yetmedi şimdi Galatasaray ile şampiyonluk…" şeklinde konuştu.

"OKAN BURUK GELENEĞİN DIŞINDA OYUNLAR OYNATIYOR"

Okan Buruk’un geleneğin dışında oyun oynattığını aktaran Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk büyük takım, küçük takım demeden 3 tane kupayı aldı. Bu arada sonucu iyi olmasa da Şampiyonlar Ligi’nde bir oyun ortaya koydu. Taktiksel varyasyonlar yapmasa Akhisar ile kupa alamazsın, Başakşehir ile şampiyon olamazsın. Geleneğin dışında oyunlar oynuyor" İfadelerini kullandı.

Okan Buruk’un bir gün milli takımın teknik direktörü olacağını iddia eden Dilmen, "Bir yere yazalım; bir gün A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Allah izin verirse Okan Buruk olacak ve kalacaktır. Montella’ya da başarılar diliyorum ama bir gün olacaktır. 'Galatasaray’dan ayrılsın' anlamında söylemiyorum" sözlerini sarf etti.

Rıdvan Dilmen, Okan Buruk’la ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

"Bana göre üçlü jenerasyonu (Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli) tek yakalayan Okan Buruk’tur. Geçebilir mi o tartışılır."