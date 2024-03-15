Rıdvan Dilmen'den Union SG iddiası: 'Bizim ligimizde...'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 10:13

Güncelleme: 15.03.2024 - 10:13

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, sahasında Union SG'ye 1-0 yenildi. İlk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe skor avantajıyla çeyrek finale yükselirken mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale ekranlarında değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in yorumları şöyle:

"Bence Union SG, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin en güçlü 3 takımından biriydi."

"DÜNYA ÇAPINDA TEKNİK DİREKTÖR OLACAK"

"Göreceksin ki Blessin dünya çapında teknik direktör olacak. Ben kolay kolay antrenörleri birkaç maçta yorumlamam.

Bence Union SG, Sparta Prag'tan daha iyi takım. Fenerbahçe bu yıl Union SG'den daha yorucu bir takımla oynamadı."

"UNION SG LİGİMİZDE ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ OLUR"

"Biraz daha iddialı olayım; Union SG bizim ligimizde şampiyonluğun en büyük favorisi olur. Fenerbahçe çok güçlü bir takımı eledi."

"RYAN KENT'İN KADRODA OLMASI MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

"Adım gibi eminim ki İsmail Kartal maçtan önce İrfan Can Kahveci'ye dedi ki "60 dakika oynatıcam seni. Trabzonspor maçına seninle başlayacağım".

Mert Hakan'a dedi ki "Mert Hakan seni bugün ihtiyaç duyarsam alıcam. Seninle başlıyorum" dedi maçtan önce. Bunlara eminim.

Ryan Kent'le ilgili yorumum; önümüzdeki sezon kadroda olması mümkün gözükmüyor."

"MERT HAKAN YANDAŞ İDDİASI"

"Mert Hakan Yandaş bence Trabzonspor maçına ilk 11 başlayacaktı ama sakatlık sonrası ne olur bilmiyorum."