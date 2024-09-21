Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, yayın hayatına yeni başlayan HT Spor ile anlaştı.

Rıdvan Dilmen'in yeni adresi belli oldu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.09.2024 - 13:13

Futbol camiasının efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, HT Spor ile anlaştı. Anlaşma, önce HT Spor’un sosyal medya hesaplarından, ardından HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı Ahmet Selim Kul tarafından duyuruldu. 

Kul, "Rıdvan Dilmen hocamız artık HT Spor’da. Hem futbolculuğuyla hem de yorumculuğuyla efsaneleşmiş bir ismi kanalımıza katmanın gururunu yaşıyoruz. Derbiyle başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Dilmen, bugün saat 18.00’de Fenerbahçe-Galatasaray derbi özel yayını ile HT Spor ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 


Etiketler: #rıdvan dilmen #HT Spor #Spor Yorumcusu

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