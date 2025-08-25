Cumhuriyet Gazetesi Logo
Rıdvan Yılmaz: 'İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım'

Rıdvan Yılmaz: 'İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım'

25.08.2025 15:33:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Rıdvan Yılmaz: 'İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım'

Beşiktaş'ın İskoçya'nın Rangers takımından 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz, kupalar kaldırmak istediğini söyledi.

Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün YouTube kanalına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ı çok özlediğini dile getiren Rıdvan, "Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım. Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı çok özlemiştim. Bu özlemi giderdiğim için çok mutluyum. Ben Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Bu nedenle Beşiktaş'a gelmek bende tereddüt yaratmadı. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorum. Burada şampiyon olmak, kupalar kaldırmak, motorları maviliklere sürmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da futbol oynamanın kendisine çok şey kattığından bahsederek, şunları kaydetti:

"Kendimi hem futbol hem de kişisel olarak çok geliştirdim. Belki şimdi bunun farkında değilim ama ileride bunun ekmeğini yiyeceğimi düşünüyorum. Çok farklı bir kültüre gittim. Buraların havasını, yemeklerini özledim. Ersin'i ve annemin yemeklerini ayrıca özledim."

Genç futbolculara da elinden geldiği kadar yardımcı olacağını belirten Rıdvan, "Taraftarlarımızı çok özledim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda inşallah beraber kutlamalar yapacağız" şeklinde konuştu.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #rıdvan yılmaz

İlgili Haberler

Beşiktaş, Djalo transferinde sona yakın!
Beşiktaş, Djalo transferinde sona yakın! Defans hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın, Juventus'tan Tiago Djalo'nun transferinde önemli aşama kaydettiği iddia edildi.
KAP'a bildirdi... Beşiktaş yeni golcüsünü duyurdu!
KAP'a bildirdi... Beşiktaş yeni golcüsünü duyurdu! Beşiktaş, El Bilal Toure'yi şarta bağlı satın alma opsiyonuyla kiralamak için Atalanta ile görüşmelere başlandığını duyurdu.
Siyah beyazlı ekip transferi duyurmuştu: El Bilal Toure, Beşiktaş için İstanbul'da!
Siyah beyazlı ekip transferi duyurmuştu: El Bilal Toure, Beşiktaş için İstanbul'da! Beşiktaş, El Bilal Toure transferi için Atalanta ile görüşmelere başlandığını açıkladı. 23 yaşındaki futbolcu, transfer sürecini tamamlamak için İstanbul'a geldi.