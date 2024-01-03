Rıdvan Yılmaz'a sürpriz talip: Takas teklifi masada!

Yayınlanma: 03.01.2024 - 14:54

Güncelleme: 03.01.2024 - 15:01

İskoçya'nın Glasgow Rangers takımında forma giyen Rıdvan Yılmaz'ın ara transfer döneminde takasta kullanılabileceği iddia edildi.

Football Scotland'ın haberine göre, Rıdvan, İtalyan ekibi Hellas Verona'da forma giyen İskoç sol bek Josh Doigh ile takas edilebilir.

VERONA İLE TEMAS KURULDU

Ara transfer dönemine Wolverhampton'dan Portekizli santrfor Fabio Silva'yı kiralayarak başlayan Rangers, şimdi de sol bek pozisyonu için harekete geçti. Verona'nın 21 yaşındaki oyuncusu Doig'i liste başı yapan İskoç kulübü, Serie A takımıyla temasa geçti.

RIDVAN YILMAZ İLE TAKAS EDİLEBİLİR

İtalyanların bu transfer için yaklaşık 5.5 milyon sterlin istediği düşünülüyor. Haberde, Rangers'ın geçtiğimiz yaz transferde büyük paralara harcaması nedeniyle bu rakamı ödemesinin zor olduğu vurgulandı. Ancak Verona'nın Rıdvan Yılmaz'la ilgilendiği ve takas yoluyla transferin önünün açılabileceği iddia edildi.

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio da Verona'nın transfer dönemini çok aktif geçireceğini belirterek, istedikleri oyunculardan birinin de Rıdvan olduğunu ileri sürdü.

BEŞİKTAŞ KÂR'DAN YÜZDE 20 PAY ALACAK

Rıdvan Yılmaz, Temmuz 2022'de Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu. Siyah beyazlılar 4 milyon Euro bedelle sattığı oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek kârdan da yüzde 20 pay alacak. Ancak transferin takasla gerçekleşmesi halinde bu ihtimal zora girecek.