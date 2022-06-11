Ringde akıl sağlığını kaybetti, hastanede öldü!

11 Haziran 2022 Cumartesi, 09:11

Güney Afrikalı boksör Simiso Buthelezi ile Siphesihle Mntungw, WBF Afrika hafif siklet unvan maçına çıktı. Maçı önde götüren Simiso Buthelezi bir ara üst üste yumruklarıyla rakibini ringin dışına yolladı. Buthelezi galibiyete çok yakınken rahatsızlandı.

Rakibini bırakıp köşeye doğru yönelen Simiso Buthelezi burada yumruklar atmaya başladı. Hakem durumu fark edip maçı bitirdi ve maçın galibi Siphesihle Mntungw ilan edildi.

Durban şehrinde tedavi altına alınan ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilen genç sporcu, Salı gecesi vefat etti. Mntungwa, Buthelezi’nin ölümünden sonra sosyal medyada tehdit mesajları aldığını açıklarken, kendisini ‘katil’ olarak damgaladıklarını söyledi.

Yerel medyaya konuşan Mntungwa, “Simiso hastaneye kaldırıldığında hakaretlere uğradım. Şimdi hayatını kaybettikten sonra bu durum başka bir seviyeye ulaştı. Artık dayanamıyorum. Benim için tek bir şey kaldı, kendimi öldürmek. Komşularım bile sosyal medyada hakkımda çok çirkin mesajlar attılar. Artık güvende değilim” ifadelerini kullandı.

“TEK İSTEĞİM KAZANMAKTI”

Simiso’yu kendisinin öldürmediğini söyleyen Mntungwa, şöyle devam etti:

“Simiso’yu ben öldürmedim. Bir boks maçında karşılaşmış olabiliriz ama bu ölüm kalım meselesi değildi. Tek istediğim, belki de benim ve ailemin hayatını değiştirmeye yardımcı olacak olan şampiyonluğu kazanmaktı. Küçük kardeşim, halam ve çocukları ile kaldığım evde tek çalışan benim. annem ben dört yaşındayken öldü. Babam hayatta ama onunla görüşmüyoruz. Yani, bu unvanı kazanmak bana finansal olarak yardımcı olacaktı. Ama insanlar beni katil olarak damgaladı. Ölen ben de olabilirdim.”

“ÖLDÜRMEK NİYETİYLE DÖVÜŞMEDİM”

“Şüphesiz Simiso’nun ailesi diğer aileler gibi acı çekiyor. Simiso yeni mezun oldu. Kim bilir, ailesi onun eğitimini bitirmesi için ineklerini bile satmış olabilir. Üzücü ve çok acı verici ama ben onu öldürmek niyetiyle dövüşmedim.”