Rio Breaogan - Bursaspor İnfo Yatırım maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bursaspor İnfo Yatırım, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rio Breogan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 12:21
Rio Breaogan - Bursaspor İnfo Yatırım maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bursaspor İnfo Yatırım, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Rio Breogan takımına konuk olacak.

RİO BREOGAN - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Lugo kentinde bulunan Pazo dos Deportes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.

RİO BREOGAN - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

Bursaspor İnfo Yatırım, tarihinde ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.


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