Rio Breaogan - Bursaspor İnfo Yatırım maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bursaspor İnfo Yatırım, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında deplasmanda Rio Breogan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
Bursaspor İnfo Yatırım, FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Rio Breogan takımına konuk olacak.
RİO BREOGAN - BURSASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Lugo kentinde bulunan Pazo dos Deportes Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:30'da başlayacak.
RİO BREOGAN - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadele Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.
Bursaspor İnfo Yatırım, tarihinde ilk kez Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
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