Rıza Çalımbay: 'Bu sezon iki kulvarı zor götürüyoruz'
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, Ballkani mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Çalımbay, "Bizim takım bu sezon iki kulvarı zor götürüyoruz. Bu maçlar bizim için sıkıntılı oluyor" dedi.
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, UEFA Konferans Ligi'nde Ballkani'ye mağlup oldukları karşılaşmanın ardından konuştu.
Çok gidip gelen bir maç oynadıklarını belirten Rıza Çalımbay, "Bizim sezon başından beri bireysel hataları maalesef bu maçta da yaptık. Belki de rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Çünkü golümüzü erkenden bulmuştuk. Ama maalesef çok kötü goller yedik. Bu sezon başından beri hem bireysel olsun hem başka türlü olsun goller yiyoruz. Hele hele 3-3'ü yakalamışız onu değerlendirmemiz gerekiyordu ama 1, 2 dakika bile sürmeden gereksiz bir hata ile yine gol yedik. Kendi sahasında 3 gol atıp, 4 gol yemek iyi bir şey değil. Çok güzel net pozisyonlar da geldi. Onları da maalesef atamadık. Bu iki şeyi yaparsanız, lig maçında olduğu gibi kötü goller yedik, kötü goller kaçırdık ve maalesef mağlup olduk. Bugün çok iyi şekilde bitirebilirdik. Maça iyi başlamamıza rağmen, sonrası istediğimiz gibi olmadı. Karşı takım iyi bir takım, kötü bir takım değil. Ona göre hareket etmemiz gerekiyordu. Özellikle defansımızda çok hatalar yaptık. Kendi sahamızda mağlup olmak üzücü ama bunun rövanşı da var. Kendi lehimize çevirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Daha oynayacağımız maçlar var. Neyin ne olacağı belli değil" diye konuştu.
"BU SEZON İKİ KULVARI ZOR GÖTÜRÜYORUZ"
Ligdeki kötü durumla ilgili de değerlendirme yapan Çalımbay, "Bizim takım bu sezon iki kulvarı zor götürüyoruz. Bu maçlar bizim için sıkıntılı oluyor. Şimdi Başakşehir maçı, ondan sonra tekrar Kosova'ya gideceğiz. Ne olursa olsun, buraya katılmışsak, Avrupa'ya gidiyorsak, elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Her türlü riske girdik, golleri de attık ama maalesef gol yemeyi durduramadık. Bu maçta 4 tane gol yemek bize hiç yakışmadı" ifadelerini kullandı.
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