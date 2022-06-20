Rıza Çalımbay: 'Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ı hemen alırız'

20 Haziran 2022 Pazartesi, 18:37

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"50 MİLYON EURO İSTEDİLER"

Tecrübeli Teknik Direktör Çalımbay, "Üç senedir üst üste Avrupa'ya gidiyoruz. Mükemmel bir iş başardığımızı düşünüyorum. En büyük hedeflerimden biri Avrupa'da devam etmek ve ülke puanını yukarı çekmek. Avrupa'nın en yaşlı takımlarından biriyiz, ancak kaliteli oyunculara sahibiz. Genç oyuncu alabilmek, biraz bütçe meselesi. Ajax'ın rezerv takımından beğendiğimiz bir oyuncu için bizden 50 milyon Euro istediler" diye konuştu.

"YABANCILAR DAHA ŞANSLI"

Süper Lig'deki teknik direktörlerin durumu için de konuşan deneyimli hoca, "Türkiye'de kaliteli antrenörler var. Nuri Şahin, Volkan Demirel de yeni yeni başlıyor. Yeni arkadaşlarımıza zaman vermek lazım. Diğerleri zaten tecrübeli. Yabancılar daha şanslı. Örneğin Fenerbahçe... Fenerbahçe hoca alıyor özel uçakla geliyor, helikopterle oteline gidiyor. Bu kadar lükse, abartmaya gerek yok. Öbür antrenörlere yazık. Yabancı geliyor, oyuncu istiyor ve alınıyor. Zengin takım, taraftarı var. Bunlar zaten ya şampiyon olacak, ya da ikinci olacak. Yabancıların şansı bizden daha yüksek oluyor. Bizim hepimizin yabancı hocalardan eksiği yok, fazlamız vardır" dedi.

"MİLLİ TAKIMDA YERLİ BİRİ OLMALI"

Milli takım ile görüşlerini aktaran Rıza Çalımbay, "Milli takım ve Stefan Kuntz'u çok seviyorum. Ama milli takımda yerli biri olmalı, bizlerden biri olmalı. Yabancıya karşı değilim. Beni, A Takım'a yabancı hoca aldı. Beşiktaş'ta 20 yıl bulundum, hiç yerli antrenörle çalışmadım. Hepsinde yabancıyla çalıştım. Sadece milli takımla ilgili söylüyorum. Kulüp takımlarına yabancı antrenör gelebilir ve Türk futboluna da çok faydası olur. Milli takım olayı bence çok farklı. Oynarken, forma giydiğinde, İstiklal Marşı'nda daha farklı oluyorsun" değerlendirmesini yaptı.

Rıza Çalımbay, yabancı kuralı ile ilgili konuşurken, "Yabancı kuralı belirlenirken, biz hocaların fikirlerinin de alınması gerekir. Çünkü işi yapan ve oyuncularla yaşayan biziz" sözlerini kullandı.

VALERIEN ISMAEL YANITI

"Valerien Ismael'in Beşiktaş'ın başında olmasına ne dersiniz?" sorusunu yanıtlayan Rıza Çalımbay, "Kötü niyetli insan değilim, aklımın ucundan geçmez. Yabancılar kadar en iyisini yaparız, Beşiktaş, milli takım, başka takım... Ben işimi çok seviyorum" cevabını verdi.

"KEŞKE BABAM YAŞASAYDI"

Sivaslı olması ve Sivasspor'u çalıştırması hakkında açıklama yapan Rıza Çalımbay "Sivasspor'dan en çok çalışan teknik adamım, 6,5 yıl oldu. Keşke babam yaşasaydı, beni kupayla görseydi. İnanılmaz mutlu olurdu, kesin ağlardı. Yapacak bir şey yok, hayat" ifadelerini kullandı.

"MERT HAKAN YANDAŞ VE EMRE KILINÇ'I ALIRIZ"

Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay "Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç futbolu çok seviyor. Sivasspor'a geri gelmek isteseler, hemen kapıyı açarız" dedi.