Rıza Çalımbay'dan itiraf: 'Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a...'

Yayınlanma: 30.12.2023 - 12:26

Güncelleme: 30.12.2023 - 12:26

Beşiktaş'tan ayrılan Rıza Çalımbay, eski takım arkadaşları Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'ın yanı sıra siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat ile ilgili flaş açıklamalar yaptı.

"BU YÖNETİM VARKEN GİTMEM"

"Kırgın mısınız?" sorusuna Halk TV canlı yayınında cevap veren Rıza Çalımbay "Asla kırgın değilim. Gayet iyiyim. Olaylardan vicdanen rahatım, aşırı rahatım. Benim yaptığım, herkesin yapacağı şey değil. Hiçbir teknik direktör iki haftalık gitmez. Beşiktaş zordaysa, her zaman giderim. Beşiktaş şu an çağırsa giderim ama bu yönetim varken gitmem. Bu yönetim yanlış davrandı, yanlış yoldan gitti. Bana söylediklerini yapmadılar. Söylenen farklı, yapılan farklı" dedi.

"SAMET AYBABA, FEYYAZ UÇAR'A KIRGINIM"

Ayrılış süreci ile ilgili açıklama yapan Rıza Çalımbay "Ben çok hırslı biriyim. Türkiye'de en çok maça çıkan futbolcu ve antrenörüm. Hırsımı hiçbir zaman kaybetmem. Arkadaşlarıma kırıldım. Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar'a kırgınım. Hasan Arat'a da kırgınım. Ancak Beşiktaş'a kırgın değilim. Yöneticilerle görüştüm ayrılırken, görüşeceğim kişiler Samet ağabey ve Feyyaz olmalıydı. Kendi kendime 'Hata mı yaptım?' diye sordum. Sadece iki maç göreve gelme kararını sadece Beşiktaş, Sivasspor ve Milli Takım için yaparım" ifadelerini kullandı.

SAKATLIKLARIN SEBEBİ

Sakatlıklarla ilgili soruyu yanıtlayan deneyimli teknik adam "Bizden önceki arkadaşların aşırı yüklenmesinden dolayı sakatlıklar olmuş. Çünkü hepsi benzer sakatlıklardı. 10'a yakın sakatlık vardı. Hazırlık maçı yapmak istedim. Liste bir geldi, 10 sakat var, 5-6 isim milli takımlara gitmiş. Ortada takım yok. Çalışmak için iyi bir süre yakalayamadık. Yakalasaydık, bambaşka olurdu" dedi.

FENERBAHÇE DERBİSİ İÇİN AÇIKLAMA

Fenerbahçe derbisinde şanssızlıklar yaşadıklarını söyleyen Rıza Çalımbay "Fenerbahçe maçı iyi gidiyordu. Derbi 1-1 devam ederken, elimizdeki tek sol bek sakatlandı. Arkasından Türkiye'nin en iyi orta sahası Gedson sakatlandı. Sonra gücünüz düşer yani. Elimizde oyuncu olmadığı için futbolcuları farklı pozisyonlarda oynattık mecburen. Ancak kimse bizi anlamadı" açıklamasını yaptı.

"İYİ BİR TAKIM İSTİYORUM"

Hedefleriyle ilgili konuşan Rıza Çalımbay "Şimdi iyi bir takım çalıştırmak istiyorum. Sivasspor'u, Denizlispor'u Avrupa'ya götürdüm. Denizlispor'da küçük bütçelerle, Avrupa'da çok önemli takımları eledik. Yine yaparız, sorun değil" diyerek sözlerini noktaladı.