Rıza Çalımbay'dan Montella değerlendirmesi: 'İki maçla karar verilmez'
Son olarak Sivasspor'u çalıştıran Rıza Çalımbay, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincezo Montella hakkında açıklamalarda bulundu.
Rıza Çalımbay, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.
Çalımbay, Vincenzo Montella yönetiminde EURO 2024'e katılma hakkı kazanan A Milli Takım hakkında şu açıklamaları yaptı:
"Montella'ya iki maçla karar verilmez. O gruptan çıkabilecek bir takımımız vardı. Eskiden A Milli Takım'a Türkiye'den çok oyuncu alınırdı. Şimdi Avrupa'dan daha çok alınıyor. Hırvatistan eski Hırvatistan değil. Güzel bir zamanda yakaladık ve iyi bir şekilde değerlendirdik. Letonya zaten bizim seviyemizde değil. Teknik direktörlük görevi için benim de adım geçti ancak kısmet Montella'nınmış. İnşallah A Milli Takım her zaman başarılı olur."
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