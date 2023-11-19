Rıza Çalımbay'dan oyuncusuna övgü: 'Onda potansiyel var'

Yayınlanma: 19.11.2023 - 18:28

Güncelleme: 19.11.2023 - 18:29

Sakarya Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şu ifadeleri kullandı:

"Her şeyden önce beraber çok güzel günler yaşadığımız Süleyman Seba, özellikle benim başkanımdı, onunla çok şampiyonluklar yaşadık. Allah rahmet eylesin tekrar. Ben hazırlık maçı ararken yönetime, ‘Bu maçı başkanımızın anısına Sakaryaspor’la oynayalım’ diye söyledim. Gayet de iyi oldu. Hem başkanımızı andık, hem de çok güzel bir hazırlık maçı yaptık. Gerçekten taraftarın da gelmesiyle müthiş bir maç oldu. Özellikle ilk yarı bizim için çok değerliydi. Sonrasında zaten hem altyapıdan gelen arkadaşlarımıza baktık, hem de maç eksiği olan arkadaşlarımızı oynattık. Onlar da gayet iyi şekilde oynadılar. Bizim için önemliydi. Antalya’ya gidemediğimiz için mutlaka böyle bir maç yapmamız gerekiyordu. Bunu da Sakarya ile yaptık. Her açıdan da mükemmel geçti. Sakarya camiasının tamamına çok teşekkür ediyoruz"

"HEPSİNDEN MUTLAKA BİR ŞEYLER ALACAĞIZ"

Bu karşılaşmanın oyuncuların maç eksiğini gidermek açısından önemli olduğunu belirten Çalımbay, "Burada bizim için skor önemli değildi. Bizim için önemli olan, her şeyden önce maç eksiği olan arkadaşlarımız vardı. Bizim sıkıntımız oydu. O arkadaşlarımızı oynattık. Bir de, tabii ki genç arkadaşlarımızı oynattık. Bu maçtan dolayı hepsinden mutlaka bir şeyler alacağız. Onların ihtiyaçları vardı. Genç arkadaşlarımıza da her zaman kapımız açık. Onlar her zaman bize gelip, gidecekler. İnşallah çok daha iyi olacaklar. Diğer arkadaşlarımıza baktığımızda, onlar da bugün çok gayretliydiler. Onlar da daha iyi olmaya çalışıyorlar. Özellikle Rebic çok çalışıyor. O iki gün izinliydi. Dün geldi ve bugün maça çıktı. Gayet de iyiydi. Alex Chamberlain de aynı şekilde, hepsi istekli ve arzuluydular. Onun dışında oynayan arkadaşlarımız da güzel bir maç çıkardı. Şimdi bunun sonrasında yarın arkadaşlarımıza izin vereceğiz ve dinlenecekler" şeklinde konuştu.

"EMRECAN'DA POTANSİYEL VAR"

Basın mensuplarının Emrecan hakkındaki sorusunu da yanıtlayan Çalımbay, "Emrecan’ı ben ilk kez seyrediyorum. Daha ilk kez oynatıyoruz maçta. Gayet iyiydi ve daha da iyi olacak. Onda potansiyel var. Biz de onu daha iyi duruma getirmek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.