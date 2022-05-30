Robert Lewandowski'den ayrılık açıklaması: Buradaki hikayem bitti

30 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:44

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'te forma giyen Robert Lewandowski, ayrılık meşalesini yaktı. Polonya Milli Takımı kampındayken basın toplantısında geleceği hakkında konuşan golcü, Bayern Münih'teki zamanının dolduğunu söyledi.

Lewandowski'nin açıklaması şu şekilde:

"Şu an itibarıyla Bayern'deki hikayem kesin olarak sona erdi. Geçtiğimiz aylarda kulüple yaşadığımız şeylerden sonra tekrar beraber çalışabileceğimizi zannetmiyorum. Sanıyorum ki transfer olmam herkes için en iyi seçenek. Bayern Münih ciddi bir kulüp ve umarım sırf buna hakları var diye beni zorla kulüpte tutmaya çalışıp, transferime engel olmazlar. Umarım beni durdurmaya çalışmazlar."

Bayern cephesinden bu açıklamaya henüz bir cevap gelmezken, kulüp yetkilileri daha önce yaptığı açıklamalarda Lewandowski'nin satılık olmadığını ve sözleşmesine sadık kalacaklarını duyurmuştu.

374 MAÇTA 344 GOL!

Borussia Dortmund'dan transfer olduğu Bayern'de 8 sezonda 374 maçta 344 gole imza atan Lewandowski, kulüpte olduğu tüm sezonlarda da Bundesliga'yı kazanmayı başardı. Ayrıca, 2020 yılında da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.

33 yaşındaki oyuncuyu en çok isteyen kulüp olarak Barcelona gösterilirken, Lewandowski'nin eski menajeri ise geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Polonyalı golcünün her zaman Real Madrid'de forma giymek istediğini belirtti.