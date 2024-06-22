Roberto Martinez'den galibiyet açıklaması: 'İlk golü attıktan sonra...'

Yayınlanma: 22.06.2024 - 21:57

Güncelleme: 22.06.2024 - 21:57

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye karşılaşmasının ardından konuştu.

Roberto Martinez, "Böyle maçlarda ilk gol çok önemlidir. İlk golü attıktan sonra daha sakin ve daha güvenli devam ediyorsunuz. Kontrollü oynuyorsunuz. Türkiye'ye karşı iyi savunma yapmalısınız. Gol yemedik ve bu iyi bir şey" dedi.

RONALDO AÇIKLAMASI

Martinez, son golde pas atan Cristiano Ronaldo için, "Cristiano Ronaldo son golde vurmadı, pas attı. Bu harika bir şey. Portekiz futbolu adına bu güzel bir şey" sözlerini sarf etti.