Robin van Persie eski takımına dönüyor!

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Robin van Persie'yi getirmeye hazırlandığı iddia edildi.

Robin van Persie eski takımına dönüyor!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.02.2025 - 19:02

Eredivisie'de Heerenven'i çalıştıran Robin van Persie sezonu farklı bir takımda tamamlayabilir.

Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu van Persie'yi getirmeye yakın.

Athletic'te yer alan haberde anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtilirken Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag'ın ekibinde yer alan Rene Hake'nin yardımcı antrenör olacağı kaydedildi. Van Persie, iki farklı dönemde Feyenoord forması giymiş ve kariyerini Hollanda ekibinde tamamlamıştı.

Feyenoord, 10 Şubat'ta Brian Priske'nin görevden alınmasının ardından geçici olarak Pascal Bosschart'ı takımın başına getirdi.

Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı eleyerek son 16 turuna kalan Feyenoord, ligde lider Ajax'ın 14 puan ardından dördüncü sırada bulunuyor.


Etiketler: #robin van persie #feyenoord #Teknik Direktör

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