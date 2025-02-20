Robin van Persie eski takımına dönüyor!
Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord'un, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu Robin van Persie'yi getirmeye hazırlandığı iddia edildi.
Eredivisie'de Heerenven'i çalıştıran Robin van Persie sezonu farklı bir takımda tamamlayabilir.
Hollanda Ligi takımlarından Feyenoord, teknik direktörlük görevine eski futbolcusu van Persie'yi getirmeye yakın.
Athletic'te yer alan haberde anlaşmanın kısa süre içinde tamamlanmasının beklendiği belirtilirken Manchester United'ın eski teknik direktörü Erik ten Hag'ın ekibinde yer alan Rene Hake'nin yardımcı antrenör olacağı kaydedildi. Van Persie, iki farklı dönemde Feyenoord forması giymiş ve kariyerini Hollanda ekibinde tamamlamıştı.
Feyenoord, 10 Şubat'ta Brian Priske'nin görevden alınmasının ardından geçici olarak Pascal Bosschart'ı takımın başına getirdi.
Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ı eleyerek son 16 turuna kalan Feyenoord, ligde lider Ajax'ın 14 puan ardından dördüncü sırada bulunuyor.
Spor Haberleri
- Robin van Persie eski takımına dönüyor!
- Arne Slot'tan Darwin Nunez için çarpıcı yorum
- Neymar'dan Lamine Yamal açıklaması!
- AZ Alkmaar maçı öncesi RAMS Park'ta son durum!
- Göztepe'de Koray Günter sevinci
- Galatasaray'dan UEFA Başkanı Ceferin'e derbi daveti
- Luis Manuel Rubiales Bejar'ın cezası belli oldu!
- Sergio Conceiçao, Milan'da diken üstünde
- 'Herkes 'Neden Türkiye'ye gidiyorsun?' dedi'
- Antalyaspor'dan Alex ve Nuri Şahin açıklaması!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimi kime şikâyet edeceksin!
- 'Toplumun hassasiyetini dile getirmeye çalıştım'
- CHP’li vekilden sert tepki!
- Yurt dışına çıkış yasağı uygulanacak!
- IBAN'a para göndermede yeni dönem!
- İptal edilen planlar döndü
- Cemil Tugay’dan o isme tazminat davası!
- İmamoğlu yarın adaylık başvurusu yapacak
- Özel'den Bakan Şimşek'e 'TÜSİAD' önerisi
- İkinci domuz eti skandalı!