Robin van Persie eski takımına imza attı!

Yayınlanma: 23.02.2025 - 13:10

Güncelleme: 23.02.2025 - 13:10

Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord, yeni teknik direktörünü açıkladı.

Feyenoord, Robin van Persie için Heerenveen ile anlaşma sağlandığını ve 41 yaşındaki teknik direktörün takımın yeni hocası olduğunu duyurdu.

Feyenoord ile 2027 yılına kadar sürecek sözleşme imzalayan Robin van Persie, yeni takımındaki mesaiye pazartesi günü başlayacak.

Feyenoord'da göreve gelmesinden dolayı gurur duyduğunu söyleyen Robin van Persie, "Herkes Feyenoord ile aramdaki bağın ne kadar özel olduğunu biliyor. Güçlü bir kadroyla birlikte maçlar oynamayı ve başarılar elde etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Manchester United'da Erik ten Hag'ın asistanlık görevini yapan ve daha önce Twente, Utrech, GA Eagles'ta teknik direktörlük yapan Rene Hake, Van Persie'nin yardımcısı olacak. Yöri Bosschaart ve Brian Pinas da Robin van Persie'nin Feyenoord'daki ekibinde yer alacak.

Bu sezon şu ana kadar Heerenveen'i çalıştıran Robin Van Persie, Heerenveen ile ligde 23 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle birlikte 27 puan topladı.