Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord deplasmanda kayıp!

1.03.2026 18:55:00
Cumhuriyet Spor
Robin van Persie'nin ekibi Feyenoord, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 25. haftasında deplasmanda karşılaştığı Twente'ye 2-0 mağlup oldu.

Hollanda Eredivisie'nin 25. haftasında Twente, sahasında Feyenoord'u konuk etti.

De Grolsch Veste'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-0 kazandı.

Twente'ye galibiyeti getiren goller 45+1. dakikada Kristian Hlynsson ve 72. dakikada Sondre Orjasaeter'den geldi.

LİGDEKİ 7. MAĞLUBİYETİ

Bu sonucun ardından Twente puanını 41'e yükseltti. Feyenoord ise 48 puanda kaldı.

Teknik direktörlüğünü Robin van Persie'nin yaptığı Feyenoord, bu sezon ligdeki 7. mağlubiyetini almasına rağmen PSV'nin ardından ikinci sıradaki yerini korudu.

26. haftada Twente, Go Ahead ile deplasmanda; Feyenoord ise NAC Breda ile deplasmanda mücadele edecek.

