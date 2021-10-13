Roger Federer, dünya sıralamasında ilk 10'un dışarısına çıkıyor

13 Ekim 2021 Çarşamba, 22:19

Tenis dünyasında önümüzdeki pazartesi ile bir dönem kapanıyor. Uzun süredir çeşitli sakatlıklarla mücadele eden 40 yaşındaki efsane tenişçi Roger Federer, 968 hafta sonra dünya sıralamasının ilk 10 basamağına veda etmeye hazırlanıyor.

Dünya sıralamasına 2002 yılında giren Roger Federer, ilk olarak 2003'te ilk 10'a girdi ve bir daha da dışarı çıkmadı.

968 haftadır dünyanın en iyi 10 tenisçisi arasında bulunan Federer, üst üste geçirdiği diz sakatlıkları sonrası, pazartesi günü açıklanacak yeni sıralamada, ilk 10'un dışına çıkacak.

Efsane tenisçi, 2003 ile 2021 arasında 5 yılı dünya sıralamasının zirvesinde geçirdi. Bu süreçteki en kötü derecesini ise 2016 yılını 9. sırada geçirmesi ile yaşadı.

Federer'in sakatlık dönüşü yeniden tenise dönüp dönmeyeceği, devam ederse en üst seviyede ne kadar kalabileceği ise merak konusu.

Tarihin teklerde en fazla grand slam turnuvası kazanan 3 erkek tenisçisinden birisi olan Federer, 20 şampiyonluğa sahip.

İsviçreli tenisçi, Avustralya Açık'taki 6 şampiyonluğunun yanı sıra Wimbledon'da 8, ABD Açık'ta 5 ve Fransa Açık'ta bir kez mutlu sona ulaştı.