Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli oyuncu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 33. haftasında kendi sahasında Bologna ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
ROMA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligde oynadığı son maçta Udinese ile karşılaşmış fakat Evan Ndicka'nın rahatsızlanması nedeniyle maç durdurulmuştu.
Bologna ise kendi sahasında ağırladığı Monza ile 0-0 berabere kalmıştı.
zeki çelik haberleri roma haberleri bologna haberleri serie a haberleri canlı haberleri Canlı yayın haberleri
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Böyle giderlerse…’
- Bahçeli, Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı
- Emniyet müdürü kalp krizinden öldü!
- THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
- ‘3 bakan haricinde…’
- CEO’su istifa etti!
- Rıdvan Dilmen'den Mauro Icardi sözleri!
- Seçimde kaybeden Hakan Peker sessizliğini bozdu
- 19 yaşındaki oğlu 29 yaşındaki üvey annesiyle kaçtı!
- Aynı AVM'de beş günde ikinci intihar!