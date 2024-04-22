Roma - Bologna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:01

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:01

İtalya Serie A'da 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Thiago Motta'nın ekibi Bologna ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - BOLOGNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

ROMA - BOLOGNA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Fabio Maresca'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Roma, ligde oynadığı son maçta Udinese ile karşılaşmış fakat Evan Ndicka'nın rahatsızlanması nedeniyle maç durdurulmuştu.

Bologna ise kendi sahasında ağırladığı Monza ile 0-0 berabere kalmıştı.