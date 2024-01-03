Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya Kupası son 16 turunda kendi sahasında Cremonese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.01.2024 - 11:16
Roma - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Kupası'nda son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Giovanni Stroppa'nın ekibi Cremonese ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - CREMONESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ROMA - CREMONESE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Luca Pairetto'nun yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

Cremonese, bir önceki turda kendi sahasında ağırladığı Cittadella'yı 2-1 mağlup etmişti.

Roma ise İtalya Kupası'na son 16 turundan itibaren katılıyor.


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