Roma'dan kendi evinde kritik galibiyet!

İtalya Serie A'nın 17. hafta maçında Roma sahasında Genoa'yı konuk etti.
Stadio Olimpico'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri Matias Soule, Manu Kone ve Evan Ferguson kaydetti. Genoa'nın tek golü Jeff Ekhator'da geldi.
Bu sonuçla birlikte Roma 33 puana ulaşırken, Genoa ise 14 puanda kaldı.
Serie A'da güncel puan durumu şu şekilde:
1. Inter - 16 maç, 36 puan
2. Milan - 16 maç, 35 puan
3. Napoli - 16 maç, 34 puan
4. Roma - 17 maç, 33 puan
5. Juventus - 17 maç, 32 puan