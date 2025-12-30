Roma'dan kendi evinde kritik galibiyet!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 17. haftasında kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 17. hafta maçında Roma sahasında Genoa'yı konuk etti.

Stadio Olimpico'da oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri Matias Soule, Manu Kone ve Evan Ferguson kaydetti. Genoa'nın tek golü Jeff Ekhator'da geldi.

Bu sonuçla birlikte Roma 33 puana ulaşırken, Genoa ise 14 puanda kaldı.

Serie A'da güncel puan durumu şu şekilde:

1. Inter - 16 maç, 36 puan 

2. Milan - 16 maç, 35 puan

3. Napoli - 16 maç, 34 puan

4. Roma - 17 maç, 33 puan

5. Juventus - 17 maç, 32 puan

