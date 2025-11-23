Cumhuriyet Gazetesi Logo
Roma deplasmanda güldü: Zirveye ortak oldu!

Roma deplasmanda güldü: Zirveye ortak oldu!

23.11.2025 19:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Roma deplasmanda güldü: Zirveye ortak oldu!

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 12. haftasında deplasmanda karşılaştığı Cremonese'yi 3-1 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 12. haftasında Roma, deplasmanda Cremonese ile karşı karşıya geldi.

Giovanni Zini Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Roma, 3-1 kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Matias Soule, 64. dakikada Evan Ferguson ve 69. dakikada Wesley kaydetti. Cremonese'nin tek golü ise 90+3. dakikada Francesco Folino'dan geldi.

MAÇ FAZLASIYLA LİDER

Bu sonuçla birlikte Roma, 27 puana ulaşarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Üst üste 3. mağlubiyetini alan Cremonese ise 14 puanda kaldı ve 11. sırada konumlandı.

Öte yandan Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakikada sahada kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Roma, Napoli'yi konuk edecek. Cremonese ise deplasmanda Bologna ile karşı karşıya gelecek.

İlgili Konular: #roma #serie a #zeki çelik #Cremonese

İlgili Haberler

Romanya eşleşmesinin ardından... Vincenzo Montella'dan kura değerlendirmesi!
Romanya eşleşmesinin ardından... Vincenzo Montella'dan kura değerlendirmesi! A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kura çekiminin ardından açıklamalarda bulundu.
Türkiye-Romanya eşleşmesinde tarihi detay!
Türkiye-Romanya eşleşmesinde tarihi detay! A Milli Takım'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final aşamasındaki rakibi Romanya oldu. Romanya, A Milli Takım'ın tarihinde en fazla rakip olduğu ülke konumunda bulunuyor.
Zeki Çelik attı: Roma zirveye yerleşti!
Zeki Çelik attı: Roma zirveye yerleşti! Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 11. haftasında kendi sahasında ağırladığı Udinese'yi 2-0 mağlup etti.