Zeki Çelik attı: Roma zirveye yerleşti!

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Roma ile Udinese karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Roma, 2-0'lık skorla kazandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri 42. dakikada penaltıdan Lorenzo Pellegrini, 61. dakikada Zeki Çelik kaydetti.
Milli futbolcu Zeki Çelik, gol attığı mücadelenin 90. dakikasında kenara geldi.
ROMA LİDERLİĞE OTURDU
Galatasaray'ın Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zaniolo ise 82. dakikada oyundan alındı.
Bu sonucun ardından Roma, 24 puanla Serie A'da maç fazlasıyla zirveye oturdu. Udinese ise son 3 maçta 2. yenilgisini aldı ve 15 puanda kaldı.
Roma, milli aradan sonra Cremonese deplasmanına gidecek. Udinese evinde Bologna'yı konuk edecek.