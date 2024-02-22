Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:59

Güncelleme: 22.02.2024 - 10:59

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ROMA - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?



İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yönetceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçta Roma ile Feyenoord 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.