Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
ROMA - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?
İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yönetceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Hollanda'da oynanan ilk maçta Roma ile Feyenoord 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.
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