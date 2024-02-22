Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında kendi sahasında Feyenoord ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.02.2024 - 10:59
Roma - Feyenoord maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu heyecanı yaşanıyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, kendi sahasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - FEYENOORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

ROMA - FEYENOORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Jesús Gil Manzano'nun yönetceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Hollanda'da oynanan ilk maçta Roma ile Feyenoord 1-1'lik skorla berabere kalmıştı.


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