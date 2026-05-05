5.05.2026 00:07:00
Roma kendi evinde çok rahat! 7 maçlık seriyi sona erdirdi...

Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında kendi evinde ağırladığı Fiorentina'yı 4-0 mağlup etti.

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Roma, Fiorentina'yı ağırladı.

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Roma, 4-0'lık skorla kazandı.

Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 13'te Gianluca Mancini, 17'de Wesley, 34'te Mario Hermoso ve 58'de Niccolo Pisilli kaydetti.

7 MAÇLIK SERİSİ SONA ERDİ

Paolo Vanoli yönetimindeki Fiorentina'nın ligde 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonucun ardından Roma, puanını 64 puana yükseltti. Fiorentina ise 37 puanda kaldı.

İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Roma, Parma deplasmanına gidecek. Fiorentina, Genoa'yı konuk edecek.

