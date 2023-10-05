Roma - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci maçında kendi sahasında Servette ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.10.2023 - 18:03
Roma - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Rene Weiler'in ekibi Servette ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

ROMA - SERVETTE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvat hakem Igor Pajac'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

Roma, gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sheriff Tiraspol'ü 2-1 mağlup etmişti.

Servette ise kendi sahasında ağırladığı Slavia Prag'a 2-0 mağlup olmuştu.


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