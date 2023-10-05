Roma - Servette maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu ikinci maçında kendi sahasında Servette ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Rene Weiler'in ekibi Servette ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - SERVETTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
ROMA - SERVETTE MAÇI HANGİ KANALDA?
Hırvat hakem Igor Pajac'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.
Roma, gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Sheriff Tiraspol'ü 2-1 mağlup etmişti.
Servette ise kendi sahasında ağırladığı Slavia Prag'a 2-0 mağlup olmuştu.
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