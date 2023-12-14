Roma - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Moldova ekibi Sheriff Tiraspol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.
Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Roman Pylypchuk'un ekibi Sheriff ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - SHERİFF TİRASPOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
ROMA - SHERİFF TİRASPOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Roma, grupta oynadığı son maçta Servette deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
Sheriff ise kendi sahasında ağırladığı Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.
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