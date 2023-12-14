Roma - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, UEFA Avrupa Ligi G Grubu 6. hafta maçında kendi sahasında Moldova ekibi Sheriff Tiraspol ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.12.2023 - 09:29
Roma - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Roma, kendi sahasında Roman Pylypchuk'un ekibi Sheriff ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - SHERİFF TİRASPOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

ROMA - SHERİFF TİRASPOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jerome Brisard'ın yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Roma, grupta oynadığı son maçta Servette deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

Sheriff ise kendi sahasında ağırladığı Slavia Prag'a 3-2 mağlup olmuştu.


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