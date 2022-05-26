Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho: 'Tarih yazdık, Roma'da kalıyorum'

26 Mayıs 2022 Perşembe, 13:09

Jose Mourinho, Feyenoord'u mağlup ederek UEFA Avrupa Konferans Ligi'ni kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik direktör final maçını "Tarih yazdık" sözleriyle nitelendirirken, "11 aydır Roma'dayım ve nereye geldiğimin farkına hemen vardım. Çocuklara da söylediğim gibi işimizi yaptık ama daha da önemlisi tarih yazdık" diye konuştu.

Maç sonu konuşmasında başka takımlardan teklif alsa bile Roma'da kalacağını açıklayan Portekizli hoca, "Kendimi bir Roma futbolcusu gibi hissediyorum, Inter'in taraftarı olarak hissediyorum, Real Madrid için ise çıldırıyorum ama çalıştığım kulüplere duyduğum saygıya rağmen yüzde 100 Romalı hissediyorum" dedi.

İtalyanların efsane hocası Trapattoni ile birlikte farklı takımlarda en çok Avrupa kupası kazanan hoca olmasını ise, "Trapattoni ile karşılaştırılınca kendimi yaşlı hissediyorum ama bu mükemmel bir his. Şimdi tatile çıkacağım ve evimin önündeki sahilde oturup dinlenmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Portekizli teknik direktör, bu sezon geldiği Roma'da 55 karşılaşmada 29 galibiyet,12 beraberlik ve 14 mağlubiyet elde etti.