Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Roma, İtalya Serie A 26. hafta karşılaşmasında sahasında Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.02.2024 - 10:42
Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı sürüyor.

Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.

ROMA - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?

Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.

ROMA - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Roma, İtalya Serie A'da son maçta deplasmanda Frosinone'yi 3-0 mağlup etmişti.

Torino ise sahasında Lazio'ya 2-0 mağlup olmuştu.


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