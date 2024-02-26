Roma - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Roma, İtalya Serie A 26. hafta karşılaşmasında sahasında Torino ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 26. hafta heyecanı sürüyor.
Daniele De Rossi yönetimindeki Roma, sahasında Ivan Juric'in ekibi Torino ile karşı karşıya gelecek.
ROMA - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?
Stadio Olimpico'da oynanacak mücadele TSİ 20:30'da başlayacak.
ROMA - TORINO MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Juan Luca Sacchi'nin yöneteceği karşılaşma S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.
Roma, İtalya Serie A'da son maçta deplasmanda Frosinone'yi 3-0 mağlup etmişti.
Torino ise sahasında Lazio'ya 2-0 mağlup olmuştu.
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