Roman Abramovich'e yaptırım kararının ardından Chelsea'ye lisans verildi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin de sahibi olan Rus iş insanı Roman Abramovich'in İngiltere'de yaptırım listesine alınması ve mal varlığını dondurulmasının ardından kulüpten yazılı açıklama geldi.
Chelsea, kulübün sahibi Roman Abramovich'in İngiltere hükümeti tarafından yaptırıma uğradığı konusunda bilgilendirildiklerini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Abramovich'in, kulübün yüzde 100'üne sahip olması nedeniyle aynı yaptırım rejimine tabi olacağı ancak İngiltere hükümetinin Chelsea'ye belirli faaliyetlere devam edilmesi için genel bir lisans verdiği kaydedildi.
Açıklamada bugünkü maçların oynanacağı belirtilirken, lisansın kapsamı konusunda hükümetle görüşmeler yapılacağı belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Reuters haber ajansının haberine göre; aralarında Chelsea FC Spor Kulübü sahibi Roman Abramovich'in de bulunduğu Rus iş insanlarına yeni yaptırımlar uygulandı.
Yeni yaptırım kararı nedeniyle, Chelsea kulübünün satışı şu anda gerçekleştirilemeyecek. Kulüp, tanınan özel izinle kulüp içi faaliyetlerini sürdürecek ancak Abramovich'in para kazanmaması hedeflendiği için 'kombine bilet sahipleri haricinde' maçlara yeni bilet satılmayacak ve kulübün ürünlerinin satıldığı mağazalar kapatılacak. Bakanlık ayrıca maçların devamlılığı için lig ve futbol kulüpleri ile birlikte çalışacağını belirtti.
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