Romanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Romanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) I Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Andorra ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.
Edward Iordanescu yönetimindeki Romanya, kendi sahasında Koldo Alvarez'in ekibi Andorra ile karşı karşıya gelecek.
ROMANYA - ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA?
Romanya Ulusal Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
ROMANYA - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?
Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.
Romanya, grupta oynadığı son maçta Belarus deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.
Andorra ise kendi sahasında ağırladığı Kosova'ya 3-0 mağlup olmuştu.
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