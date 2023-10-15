Romanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Romanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) I Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Andorra ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 13:45
Romanya - Andorra maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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EURO 2024 Elemeleri heyecanı devam ediyor.

Edward Iordanescu yönetimindeki Romanya, kendi sahasında Koldo Alvarez'in ekibi Andorra ile karşı karşıya gelecek.

ROMANYA - ANDORRA MAÇI SAAT KAÇTA?

Romanya Ulusal Arena'da oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

ROMANYA - ANDORRA MAÇI HANGİ KANALDA?

Estonyalı hakem Kristo Tohver'in yöneteceği karşılaşmanın ülkemizde herhangi bir yayıncısı bulunmuyor.

Romanya, grupta oynadığı son maçta Belarus deplasmanından 0-0'lık beraberlik ile ayrılmıştı.

Andorra ise kendi sahasında ağırladığı Kosova'ya 3-0 mağlup olmuştu.


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